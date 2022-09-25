Мотогонщик из Екатеринбурга повредил позвоночник на гонках в Челябинской области

Спасатели эвакуировали спортсмена из оврага и передали скорой помощи. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На соревнованиях открытого Кубка Урала «Каменный пояс» в мотоциклетном спорте в дисциплине эндуро на горе Сугомак спортсмен из Екатеринбурга получил травму позвоночника. Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, допустил ошибку при прохождении сложного участка через овраг, не удержал байк, перевернулся и при падении получил серьезные травмы.

— Спасатели совместно с врачами и представителями организаторов соревнований оказали спортсмену первую помощь, зафиксировали на спинальном щите, иммобилизовали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на руках вынесли из оврага и сопроводили пострадавшего до кареты скорой помощи, — сообщили в поисково-спасательной службе региона. — Уже в больнице, после рентгенографии, предварительный диагноз подтвердился - травма позвоночника.

Добавим, что в Кубке Урала принимали участие больше 120 гонщиков региона.

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