Обнаружили почти 400 кустов: южноуральца ждет суд за выращивание конопли

Кусты мужчина выращивал на заброшенном поле. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

37-летний житель Трехгорного посадил на заброшенном поле коноплю и ухаживал за ней. Полицейские обнаружили почти 400 кустов растения рода каннабис. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, расследование уголовного дела окончено.

— Мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее задержали полицейские. При досмотре у него были обнаружены части конопли, - сообщили в главке, добавив, что позже оперативники установили, где он ее выращивал.

Коноплю полицейские выкопали и отправили на исследование – всего порядка 400 кустов. Во время расследования подозреваемый был под подпиской о невыезде, сейчас материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Трехгорный городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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