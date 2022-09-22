В Челябинске презентовали фильм об истории Южного Урала

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили премьерный показ художественно-документального фильма «Южный Урал. Следы веков». В основу картины лег восьмитомник «История Южного Урала», составленный учеными ЮУрГУ.

— Студенты снимались, выступали в роли режиссеров, писали сценарий, — рассказал Алексей Текслер. — Получился сплав тех людей, которые давно занимаются вопросами истории Южного Урала, и молодых людей, которые этим заинтересовались и сняли замечательный фильм. Картина показывает историю Южного Урала от каменного века до наших дней.

В кинокартине представлены наиболее живописные места Челябинской области: Таганай, Зюраткуль, Игнатьевская пещера, река Ай, плотина Порожской ГЭС, Аркаим. Достопримечательности Южного Урала появились на большом экране, чтобы напомнить зрителям о важности сохранения многовекового культурного наследия родного края и уникальных памятников природы, а также о туристической привлекательности региона.

Глава региона добавил, что состоялась уже вторая за год премьера кинокартины о Южном Урале. Ранее презентовали фильм «Аркаим. Колесница времени».

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