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Спорт25 сентября 2022 16:23

«Трактор» в Казани с минимальным счетом проиграл «Ак Барсу»

«Трактор» уступил казанской команде 2:3
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Фото: КХЛ

Фото: КХЛ

«Трактор» сегодня 25 сентября завершил гостевую трехматчевую серию матчем в Казани с местным «Ак Барсом». До этого черно-белые уступили в Нижнем Новгороде «Торпедо» (3:4) и выиграли у «Нефтехимика» в Нижнекамске (5:3).

В Казани матч с «Ак Барсом» напоминал, как принято говорить, «качели». На старте первого периоде хозяева открыли счет, в середине второго периода «Трактор» выровнял преимущество (гол - Артем Блажиевский) и чуть позже при игре в большинстве благодаря точному броску Сергея Телегина вышел вперед.

В третьем периоде Войнов и Галиев забросили по шайбе, сделав счет 3:2 уже в пользу «Ак Барса». Хозяева сумели сохранить этот победный счет. В итоге в трех гостевых матчах «Трактор» одержал одну победу.

Уже 28 сентября «Трактор» в Челябинске начнет четырехматчевую домашнюю серию.

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