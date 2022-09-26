В Челябинской области автомобиль сбил пенсионерку

Фото: кадр из видео
В Златоусте автомобиль, сдавая назад, сбил пенсионерку. Ролик с инцидентом появился в городских пабликах.
— Автомобиль сбил бабушку у подъезда, 8 линия, дом 14, — пишет автор поста в группе ЧП/ДТП Златоуст.
Комментаторы в соцсетях сразу же осудили действия водителя, который неаккуратно управлял своим автомобилем.
— Машину купили, а ездить и смотреть по сторонам не научились. Это же двор — там надо смотреть и быть на чеку, ребенок или старый человек, может выйти, — пишет одна из пользовательниц
При этом, как рассказал КП-Челябинск источник в правоохранительных органах, никаких обращений по этому инциденту не было.
Ранее 24 сентября в Челябинске произошло ДТП на улице Красной, где иномарка влетела в ограждение, пострадал молодой велосипедист. У 20-летнего молодого человека — ушиб бедра и ссадины.
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