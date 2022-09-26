На трассе М5 под Челябинском погиб человек после ДТП с фурами

Фото: кадр из видео
Вчера на трассе М5 Челябинск-Москва образовалась пробка из-за ДТП с участием фур под Юрюзанью. Как пишут очевидцы, есть пострадавшие.
— Авария с участием четырех грузовиков на 1652 км. Один человек, водитель Scania, 24 регион, погиб. Движение закрыто, — пишет один из пользователей в группе «Трасса М5 Уфа-Челябинск» во ВКонтакте.
Причной ДТП предположительно стало то, что у одного из грузовиков занесло прицеп, который в итоге врезался в другие машины. В итоге, образовался затор.
Ранее 24 сентября в Челябинске произошло ДТП на улице Красной, где иномарка влетела в ограждение, пострадал молодой велосипедист. У 20-летнего молодого человека — ушиб бедра и ссадины.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru