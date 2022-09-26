В Магнитогорске ребенка спасли во время ночного пожара в девятиэтажке

Пожар удалось потушить
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинской области 28 жильцам пришлось срочно покинуть дом из-за пожара в ночь с 25 на 26 сентября. Пламя вспыхнуло в бывшем общежитии коридорного типа на проспекте Ленина в Магнитогорске.
Горела квартира на верхнем этаже. По словам соседей, у проживавшей там женщины проблемы с алкоголем. Сама хозяйка до прибытия спасателей находилась в подъезде и не пострадала.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 15 человек смогли эвакуироваться из дома самостоятельно. Еще 13 жильцов, в том числе ребенка, спасли пожарные.
Одна женщина пострадала — успела надышаться быстро распространявшимся дымом. Ее с места происшествия увезли в больницу.
Пожар удалось потушить. Причину возгорания сейчас выясняют.
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