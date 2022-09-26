В аэропорту Челябинска задержали вылет всех утренних рейсов

В большинстве случаев задержка составила меньше часа Фото: Андрей АБРАМОВ

Утром в понедельник, 26 сентября, в Челябинском аэропорту задержался вылет всех утренних рейсов, а это больше десятка самолетов.

С опозданием меньше часа вылетели самолеты в Анталью (Turkish Airlines), Сочи (Ural Airlines, «Победа», Nordwind), Ханты-Мансийск (ЮТэйр), два самолета на Санкт-Петербург («Победа» и совместный рейс «России» и «Аэрофлота»), Минеральные Воды («Азимут»), Москва (S7, «Победа» и «Аэрофлот»), Калининград (Nordwind).

Дольше всех пришлось ждать вылета пассажирам до Махачкалы авиакомпании Red Wings — вместо 8:05, а вылет запланирован на 10:40.

Как уточнили в пресс-службе челябинского аэропорта, задержка связана с поздним прибытием самолетов.

Задержанные рейсы. Фото: cekport.ru

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