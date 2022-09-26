«Комсомолка» высадит деревья на аллее ангелов в память о погибших детях Донбасса

С 2014 года на Донбассе погибли сотни детей. В их семьи пришли горе и невосполнимая утрата. В память о каждой оборвавшейся детской жизни «Комсомолка» высаживает деревья в символические аллеи ангелов по всей стране. Чтобы знали. Чтобы помнили.

Деревья пустят корни и поднимутся вверх к небесам, туда — где теперь маленькие ангелы. Пусть это укрепит и нас, оставшихся, и нашу веру, что никто и ничто не будет забыто, продлит жизнь всех несвоевременно и трагически погибших ребят.

Мы приглашаем всех желающих принять участие в народной акции памяти «Посвящение ангелам. Свидетели правды». В Челябинске она пройдет 27 сентября у дворца пионеров и школьников в сквере «Алое поле» с 11 до 12 часов.

Адрес: Свердловский пр., 59/2 (со стороны Свердловского проспекта).

Форма одежды: удобная и тёплая.

Организатор акции — центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера». При поддержке президентского фонда культурных инициатив, медиагруппы «Комсомольская правда», «Садов России», дворца пионеров и школьников и главы Центрального района Челябинска.