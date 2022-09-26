Андрей Барышев провел всероссийский субботник «Зеленая Россия»

Фото: "Соцгород"
4 года назад Челябинская область присоединилась к «Зеленой России», региональное отделение которой возглавил депутат Госдумы Андрей Барышев. Ежегодно под флагами движения проходят субботники, благотворительные акции, экологические мероприятия. Традиционным стал всероссийский субботник «Зеленая Россия».
В этом году одними из первых к нему присоединились сотрудники отдела вневедомственной охраны Миасса, которые убрали территорию возле памятника «Погибшим в Великой Отечественной войне». Также прошли субботники в Снежинске (организатор – Снежинский экомарш), Аше, а главное управление лесами провело генеральную уборку Челябинского городского бора.
Фото: "Соцгород"
Завершающей акцией стал большой экосубботник, который прошел
в сквере Захаренко, ставшем недавно частью «зеленого пояса». В рамках акции были высажены молодые деревца канадского клена, дуба и рябины. В субботнике приняли участие различные предприятия и ведомственные организации. К ним присоединились жители микрорайона.
К слову сказать, несколько лет назад благодаря неравнодушию и активной гражданской позиции жителей, а также вмешательству депутата Госдумы Андрея Барышева территорию сквера Захаренко удалось отстоять от застройки. А в этом году она была включена в «зеленый пояс».
Фото: "Соцгород"
По словам лидера движения «Зеленая Россия», проблемы экологии и озеленения такого промышленного мегаполиса как Челябинск, сегодня стоят очень остро, и проведение подобных мероприятий помогает в их решении:
— Я благодарен всем, кто откликнулся и принял участие в субботнике «Зеленая Россия». Эта акция стала традиционной и все больше и больше людей присоединяется к благому делу сохранения природы, что имеет большое значение для восстановления зеленого фонда России, — отметил Андрей Барышев.
Фото: "Соцгород"
«Соцгород» благодарит всех участников субботника, а именно коллективы:
- УВО управление вневедомственной охраны по городу Челябинску «Челябинский филиал ФГКУ Федерального государственного казенного учреждения УВО ВНГ России по Челябинской области»;
- ГУФСИН России по Челябинской области;
- ИФНС России по Курчатовскому району города Челябинска;
- ИФНС России по Советскому району города Челябинска;
- Управление министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области;
- ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России;
- Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области;
- Федерального казенного учреждения "Уральский учебный спасательный центр МЧС России";
- УВО по городу Челябинску филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»;
- Филиала ФГБУ управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области;
- ФГКУ Федерального государственного казенного учреждения УВО ВНГ России по Челябинской области;
- ФГБОУ ВО ЧелГУ;
- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейного водного управления по Челябинской области;
- Снежинский экомарш;
- ОВО по г. Миассу - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Челябинской области.