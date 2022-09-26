Андрей Барышев провел всероссийский субботник «Зеленая Россия»

Фото: "Соцгород"

4 года назад Челябинская область присоединилась к «Зеленой России», региональное отделение которой возглавил депутат Госдумы Андрей Барышев. Ежегодно под флагами движения проходят субботники, благотворительные акции, экологические мероприятия. Традиционным стал всероссийский субботник «Зеленая Россия».

В этом году одними из первых к нему присоединились сотрудники отдела вневедомственной охраны Миасса, которые убрали территорию возле памятника «Погибшим в Великой Отечественной войне». Также прошли субботники в Снежинске (организатор – Снежинский экомарш), Аше, а главное управление лесами провело генеральную уборку Челябинского городского бора.

Фото: "Соцгород"

Завершающей акцией стал большой экосубботник, который прошел

в сквере Захаренко, ставшем недавно частью «зеленого пояса». В рамках акции были высажены молодые деревца канадского клена, дуба и рябины. В субботнике приняли участие различные предприятия и ведомственные организации. К ним присоединились жители микрорайона.

К слову сказать, несколько лет назад благодаря неравнодушию и активной гражданской позиции жителей, а также вмешательству депутата Госдумы Андрея Барышева территорию сквера Захаренко удалось отстоять от застройки. А в этом году она была включена в «зеленый пояс».

Фото: "Соцгород"

По словам лидера движения «Зеленая Россия», проблемы экологии и озеленения такого промышленного мегаполиса как Челябинск, сегодня стоят очень остро, и проведение подобных мероприятий помогает в их решении:

— Я благодарен всем, кто откликнулся и принял участие в субботнике «Зеленая Россия». Эта акция стала традиционной и все больше и больше людей присоединяется к благому делу сохранения природы, что имеет большое значение для восстановления зеленого фонда России, — отметил Андрей Барышев.

Фото: "Соцгород"

«Соцгород» благодарит всех участников субботника, а именно коллективы:

- УВО управление вневедомственной охраны по городу Челябинску «Челябинский филиал ФГКУ Федерального государственного казенного учреждения УВО ВНГ России по Челябинской области»;

- ГУФСИН России по Челябинской области;

- ИФНС России по Курчатовскому району города Челябинска;

- ИФНС России по Советскому району города Челябинска;

- Управление министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области;

- ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России;

- Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области;

- Федерального казенного учреждения "Уральский учебный спасательный центр МЧС России";

- УВО по городу Челябинску филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»;

- Филиала ФГБУ управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области;

- ФГКУ Федерального государственного казенного учреждения УВО ВНГ России по Челябинской области;

- ФГБОУ ВО ЧелГУ;

- Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейного водного управления по Челябинской области;

- Снежинский экомарш;

- ОВО по г. Миассу - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Челябинской области.