Ливневку забило, светофоры сломались: в Челябинске устраняют последствия сильного дождя

Ливневки начали чистить еще ночью Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске 26 сентября пытаются справиться с последствиями сильного дождя. Городские улицы и дворы оказались затоплены.

— Бригады выведены уже в ночное и утреннее время, — сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — На восьми участках работает служба «ЭВИС», устраняет засорные ситуации на дождеприемниках. Шесть отключений было на светофорных объектах.

Вице-мэр уточнил, что к 9:00 четыре светофора удалось запустить, а еще два не работают, но обесточившие их аварии на электросетях стараются устранить.

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