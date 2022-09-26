Ливневку забило, светофоры сломались: в Челябинске устраняют последствия сильного дождя

Ливневки начали чистить еще ночью
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске 26 сентября пытаются справиться с последствиями сильного дождя. Городские улицы и дворы оказались затоплены.
— Бригады выведены уже в ночное и утреннее время, — сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — На восьми участках работает служба «ЭВИС», устраняет засорные ситуации на дождеприемниках. Шесть отключений было на светофорных объектах.
Вице-мэр уточнил, что к 9:00 четыре светофора удалось запустить, а еще два не работают, но обесточившие их аварии на электросетях стараются устранить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru