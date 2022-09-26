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Здоровье26 сентября 2022 6:13

В Челябинской области 1244 человека за день заболели коронавирусом

На лечении остаются больше 15 тыс. южноуральцев
Елена КОЛЧИНА
За сутки от коронавируса умерли два человека

За сутки от коронавируса умерли два человека

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день коронавирус диагностировали у 1244 жителей Челябинской области, в том числе у 81 школьника. Резкий рост заболеваемости приостановился: накануне выявили на один случай Covid-19 меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 26 сентября, но лечении остаются 15 100 южноуральцев с коронавирусом. За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии 347 307 официально подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировали в Челябинской области.

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