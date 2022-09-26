В Челябинской области 1244 человека за день заболели коронавирусом

За сутки от коронавируса умерли два человека Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день коронавирус диагностировали у 1244 жителей Челябинской области, в том числе у 81 школьника. Резкий рост заболеваемости приостановился: накануне выявили на один случай Covid-19 меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 26 сентября, но лечении остаются 15 100 южноуральцев с коронавирусом. За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии 347 307 официально подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировали в Челябинской области.

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