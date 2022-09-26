Чтобы не скатиться: в Челябинске готовят противогололедные средства перед новым похолоданием

Многочисленные лужи скоро могут покрыться льдом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске уже в ближайшее время могут начать обрабатывать дороги противогололедными материалами. Об этом на совещании в мэрии сообщила глава города Наталья Котова.

— Завтра или сегодня даже ночью обещают минусовые температуры, посмотрите по применению противогололедных материалов, особенно по опасным участкам, — поручила Наталья Котова вице-мэру по дорожному хозяйству Андрею Ксензову. – Если найдет подтверждение этот прогноз, нужно будет предупредить жителей и подрядным организациям быть готовыми.

Напомним с ночи 26 сентября в Челябинске устраняют последствия сильного дождя. В МЧС объявили штормовое предупреждение из-за дальнейшего ухудшения погоды. Метеорологи предупреждают о возможном мокром снеге, гололеде и усилении ветра до 25 метров в секунду.

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