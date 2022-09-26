«Помогите, тонем»: в Челябинске во время ливня частный сектор затопило фекалиями

Жижей залило дворы и огороды. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске прошел небывалый по осенним меркам дождь. Но жителей частного сектора на улице Ломоносова с утра смутили не лужи воды, а реки фекалий, вылившиеся из переполненного канализационного люка. Отходы из него бьют фонтанчиком и растекаются всей округе.

– С утра проснулась, а у нас весь двор залит. Все соседи на улице, у себя тоже выгребают. Позвонила в 112, администрацию Советского района, в УК. Время почти 12, а реакции никакой. Помогите, тонем, – написала КП-Челябинск читательница Екатерина.

Фото: читатель КП-Челябинск

Канализационные отходы уничтожают остатки урожая, топят дворы и затекают в подвалы и погреба. Масштаб потопа не библейский, но ущерб уже нанесен на десятки тысяч рублей. Бороться с ним людям приходится вручную, вычерпывая мерзкую жидкость ведрами и тазами.

По словам пострадавших от разлива, запах на всю округу стоит омерзительный, а по консистенции жижа напоминает илистую застоявшуюся воду. Когда устранят последствия аварии, и какой урожай вырастет на огородах после такого «удобрения» — не ясно.

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