Отделался штрафом: в Челябинске вынесли приговор по делу о взрыве в ковидном госпитале

Взрыв произошел 31 октября 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор заместителю главного врача ГКБ №2 Виктору Вяткину. Его признали виновным в халатности, из-за которой осенью 2020 года взорвалась кислородная станция в ковидном госпитале.

Его приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Также на протяжении двух лет он не сможет занимать должности на госслужбе.

Именно с разрешения Вяткина в ковидном госпитале установили взорвавшееся позже оборудование. Ни проектной документации, ни разрешения Ростехнадзора на его использование не было.

Напомним, 31 октября в ковидном госпитале ГКБ №2 взорвалась кислородная будка. От взрыва пострадали ближайшие дома и припаркованные рядом автомобили. Всех пациентов пришлось эвакуировать, 158 человек распределили по другим ковидным госпиталям. Ростехнадзор назвал основной причиной взрыва кислородной станции установку дополнительного оборудования при перепрофилировании больницы для пациентов с COVID-19.

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