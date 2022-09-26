В Екатеринбург лучше не ездить: в Челябинской области водителей попросили остаться дома из-за снега

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области 26 сентября пошел первый снег, ситуация на дорогах стала осложняться. В региональном управлении ГИБДД выступили с предупреждением из-за ухудшения погоды. На скользко дороге и при плохой видимости повышен риск ДТП.

— В настоящее время на территории Челябинской области в отдельных районах со стороны Екатеринбурга идут осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни по прогнозу синоптиков снег, возможно, будет идти по всей области, — рассказали в УГИБДД.

В Госавтоинспекции в случае усиления снегопадов готовы отправить на дороги 20 дополнительных нарядов ДПС. Но водителям все равно советуют отказаться от дальних поездок, а если этого сделать нельзя, то хотя бы особенно тщательно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, в Челябинске на случай снега и гололеда уже готовят реагенты для дорог.

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