Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 10:59

Многодетную мать в Челябинске могут оштрафовать на 100 тыс. рублей за жестокое обращение с детьми

В Челябинске многодетную мать будут судить за жестокое обращение с детьми
Елена КОЛЧИНА
Спиртным женщина интересовалась больше, чем детьми

Спиртным женщина интересовалась больше, чем детьми

Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинске многодетную мать обвиняют в неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми. У жительницы Калининского района четверо детей, старшему 17, а младшему 6 лет.

— Мать безразлично и пренебрежительно относилась к здоровью детей, содержала жилище в антисанитарном состоянии, вела аморальный образ жизни, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве выяснили, что челябинка злоупотребляет спиртным, а вдобавок била детей.

Уголовное дело матери передали в суд. Женщине грозит штраф до 100 тыс. рублей, исправительные работы или даже лишение свободы на срок до 3 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru