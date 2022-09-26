Многодетную мать в Челябинске могут оштрафовать на 100 тыс. рублей за жестокое обращение с детьми

Спиртным женщина интересовалась больше, чем детьми
Фото: Алексей ФОКИН
В Челябинске многодетную мать обвиняют в неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми. У жительницы Калининского района четверо детей, старшему 17, а младшему 6 лет.
— Мать безразлично и пренебрежительно относилась к здоровью детей, содержала жилище в антисанитарном состоянии, вела аморальный образ жизни, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В надзорном ведомстве выяснили, что челябинка злоупотребляет спиртным, а вдобавок била детей.
Уголовное дело матери передали в суд. Женщине грозит штраф до 100 тыс. рублей, исправительные работы или даже лишение свободы на срок до 3 лет.
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