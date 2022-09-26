Отличить ковид от ОРВИ поможет только тест Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный внештатный терапевт Минздрава Челябинской области Анна Мищенко рассказала, как сейчас протекает коронавирус. У зараженных наблюдается боль в ушах и горле. Болезнь больше похожа на ОРВИ, установить диагноз поможет экспресс-тест.

— В первую волну мы понимали, что если попало обоняние, это коронавирус. Сейчас — на 5-8 день или может не пропасть, — рассказала Анна Мищенко на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Ковид, как правило, поражает верхние дыхательные пути. Но если у человека есть хронические заболевания или лишний вес, болезнь может опуститься в нижние дыхательные пути, к которым относят гортань, трахею и бронхи. При этом, ковид стал более заразным и дает о себе знать на следующий или последующий день.

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С прошлой недели каждый сутки подтверждается больше 1 000 случаев. Сегодня на лечении находятся 15 100 человек. Кстати, в регионе области изменились правила ревакцинации от коронавируса.

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