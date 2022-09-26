Коты и кавказские ковры: челябинцев зовут сделать семейное фото с домашним любимцем

Котики и сами рады сделать фото с хозяевами. Фото: организаторы проекта.

Необычный фотопроект «КотоКовер» запустили в галерее «Историст» в Челябинске. Вместе со своим котом можно сфотографироваться на фоне яркого ковра и поделиться снимком и историей своего питомца в социальных сетях.

Как пишет Hornews.com, челябинцев вместе с кошками и котами ждут в галерее раз в две недели. Студия «Историст» украшена кавказскими коврами из овечьей шерсти и старинной мебелью.

А фотографиями предлагают делиться в соцсетях.

Хотите фото с котиком, но своего нет? Не беда! Организаторы обещают подыскать нового друга в одном из челябинских приютов.

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