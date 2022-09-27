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Общество26 сентября 2022 22:25

«Если старость, то только такая»: сотрудники челябинского зоопарка застали пару леопардов за нежностями

В челябинском зоопарке показали отношения местных леопардов
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Челябинский зоопарк / ВКонтакте

Фото: Челябинский зоопарк / ВКонтакте

Сотрудники челябинского зоопарка записали ролик про взаимоотношения местных леопардов. Ролик с хищниками записали в пресс-службе зоопарка.

— Если старость, то только такая, — сказали сотрудники, застав пару наших возрастных леопардов, Филю и Лизу, за нежностями. Питомцам почти по двадцать лет, а порой ведут себя как маленькие котята, — сопроводили ролик в пресс-службе зоопарка.

Сами леопарды живут вместе в одном вольере с 2006 года. Несмотря на это, они все еще ласковы друг с другом. Кстати, сами хищники долгожители — в среднем, леопарды живут около 12-17 лет.

Ранее в челябинской галерее «Историст» запустили необычный фотопроект «КотоКовер». Вместе со своим котом можно сфотографироваться на фоне яркого ковра и поделиться снимком и историей своего питомца в социальных сетях.

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