В Челябинской области продолжатся заморозки и снегопады

Ожидаются сильные заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Холодная погода с заморозками и снегом задержится в Челябинской области на несколько дней. Это следует из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра.

— 27 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки (в виде дождя, мокрого снега, снега). В отдельных районах налипание гололеда и мокрого снега, — указано в прогнозе.

Днем погода не порадует и температурой. В среднем, она будет держаться в районе от +4 до +9 градусов тепла, кроме того ожидаются порывы ветра скоростью до 14 метров в секунду.

Ранее в Челябинской области выпал первый снег. В социальных сетях жители разных районов региона делятся фотографиями с неожиданными для конца сентября осадками.

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