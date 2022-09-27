Жителей Челябинской области предупредили о мошенничестве с военными билетами

Южноуральцам советуют внимательно проверять все предложения, требующие предоплаты Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Челябинской области могут столкнуться с новым видом мошенничества. Аферисты предлагают за деньги оформить «белый» военный билет, но в действительности просто берут плату и пропадают. Об этом сообщили в Сбербанке.

Новая мошенническая схема появилась после объявления в России частичной мобилизации. По данным «Сбера», своих жертв мошенники ищут через соцсети и мессенджеры. За помощь они требуют 27 тыс. рублей. В обмен в течение 48 часов обещают обеспечить регистрацию в военкомате и справку о непригодности к службе. Кроме того, сулят срочно выслать курьером документы, необходимые для выезда из страны. Но не проверившие информацию об «услугах» клиенты напрасно ждут двое суток, документы им так и не присылают, а сами мошенники перестают выходить на связь.

Ранее жителям Челябинской области рассказали о других новых схемах мошенничества — звонках через мессенджеры, звонках от «оператора сотовой связи» и сообщениях о якобы случившейся утечке паспортных данных.

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