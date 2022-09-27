В Челябинской области заболеваемость Covid-19 среди школьников снизилась, а среди взрослых растет

Сейчас болеют более 14 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 1255 новых случаев коронавируса — на 11 больше, чем накануне.

Среди новых заболевших 60 школьников. Днем раньше коронавирус диагностировали у 81 ребенка школьного возраста.

По данным регионального министерства здравоохранения к 27 сентября, от Covid-19 продолжают лечиться 14 748 жителей Челябинской области. За сутки два пациента умерли от коронавируса.

За все время с начала пандемии 372 898 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали в Челябинской области.

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