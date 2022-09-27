Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 сентября 2022 5:06

В Челябинской области заболеваемость Covid-19 среди школьников снизилась, а среди взрослых растет

В Челябинской области 1255 человек за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Сейчас болеют более 14 тыс. южноуральцев

Сейчас болеют более 14 тыс. южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 1255 новых случаев коронавируса — на 11 больше, чем накануне.

Среди новых заболевших 60 школьников. Днем раньше коронавирус диагностировали у 81 ребенка школьного возраста.

По данным регионального министерства здравоохранения к 27 сентября, от Covid-19 продолжают лечиться 14 748 жителей Челябинской области. За сутки два пациента умерли от коронавируса.

За все время с начала пандемии 372 898 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали в Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru