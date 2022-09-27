Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Сейчас делегация южноуральских предпринимателей вместе с главой региона находятся в Ашхабаде.

Алексей Текслер поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана, который отмечается 27 сентября. Также стороны обсудили экономическое взаимодействие.

— Регион входит в четверку по объему товарооборота с Туркменистаном, — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона намерен расширить взаимодействие с республикой. Также стороны обсудили логистическое взаимодействие.

— Восточная часть транспортного коридора «Север-Юг» проходит через Туркменистан. Это главное конкурентное преимущество, — прокомментировал Алексей Текслер. — А Челябинская область в свою очередь находится на границе с Казахстаном. Этот коридор очень удобен для доставки товара из Индии и Китая через Иран и Туркменистан.

Кроме того, стороны обсудили вопросы культурного и гуманитарного сотрудничества. В Ашхабаде успешно прошли гастроли Государственного ансамбля танца «Урал». Также челябинская делегация передала в школьные библиотеки Туркменистана более тысячи книг на русском языке.

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