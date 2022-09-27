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Общество27 сентября 2022 5:46

Пользовались «тараном»: в Челябинске УФАС обнаружило сговор при поставках трамвайных запчастей

Челябинское УФАС обнаружило сговор при поставках трамвайных запчастей
Елена КОЛЧИНА
Махинации устроили на рынке запчастей для электротранспорта

Махинации устроили на рынке запчастей для электротранспорта

Фото: Андрей АБРАМОВ

Управление Антимонопольной службы в Челябинской области раскрыло картельный сговор на торгах по закупкам запчастей для трамваев и троллейбусов. По подсчетам УФАС, суммарный доход участников незаконного сговора составил почти 33 млн рублей.

В картеле в 2019-2021 годах состояли девять организаций из Челябинска и Екатеринбурга. Они участвовали в торгах, которые проводили в разных регионах России. При этом заявки подавали с одних и тех же IP-адресов, пользовались одними и теми же телефонными номерами, и даже работали по общему адресу.

Фирмы-двойники создавали впечатление, что на торги заявилось несколько участников, но в действительности обеспечивали победу и наиболее выгодные условия заранее выбранному кандидату.

Как рассказали в региональном УФАС, при сговоре пользовались техниками, известными как таран и вальс-карусель. Таран — это когда от добросовестных конкурентов избавляются, занижая начальную цену торгов. В вальсе-карусели участники сговора подают на аукцион несколько заявок, создавая иллюзию конкуренции и обеспечивая победу сообщнику, предложившему меньшую цену.

— За нарушение требований Закона о защите конкуренции участники картеля будут привлечены к административной ответственности, — пообещали в УФАС.

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