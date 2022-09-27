Пользовались «тараном»: в Челябинске УФАС обнаружило сговор при поставках трамвайных запчастей

Махинации устроили на рынке запчастей для электротранспорта Фото: Андрей АБРАМОВ

Управление Антимонопольной службы в Челябинской области раскрыло картельный сговор на торгах по закупкам запчастей для трамваев и троллейбусов. По подсчетам УФАС, суммарный доход участников незаконного сговора составил почти 33 млн рублей.

В картеле в 2019-2021 годах состояли девять организаций из Челябинска и Екатеринбурга. Они участвовали в торгах, которые проводили в разных регионах России. При этом заявки подавали с одних и тех же IP-адресов, пользовались одними и теми же телефонными номерами, и даже работали по общему адресу.

Фирмы-двойники создавали впечатление, что на торги заявилось несколько участников, но в действительности обеспечивали победу и наиболее выгодные условия заранее выбранному кандидату.

Как рассказали в региональном УФАС, при сговоре пользовались техниками, известными как таран и вальс-карусель. Таран — это когда от добросовестных конкурентов избавляются, занижая начальную цену торгов. В вальсе-карусели участники сговора подают на аукцион несколько заявок, создавая иллюзию конкуренции и обеспечивая победу сообщнику, предложившему меньшую цену.

— За нарушение требований Закона о защите конкуренции участники картеля будут привлечены к административной ответственности, — пообещали в УФАС.

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