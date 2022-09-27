Самозанятые Челябинской области перечислили в 2022 году в местные бюджеты 300 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области растет количество самозанятых и сумма налога, который они платят в муниципальные бюджеты. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на форуме «Бизнес Урала – 2022» в Челябинске, который проходит в честь 20-летия общественной организации «Опора России».
Губернатор подчеркнул, что благодаря совместной инициативе по передаче сбора налога на места, муниципалитеты региона получили дополнительный доход.
— Одна инициатива, которую мы воплотили у себя в регионе — это налог на самозанятых , который мы передаем с регионального уровня на муниципальный, — подчеркнул Алексей Текслер. — Мы ставили задачу расширять присутствие самозанятых в экономике, и это получается. Мы видим, что объем налоговых поступлений растет ежегодно.
В 2022 году самозанятые уже перечислили в муниципальные бюджеты Челябинской области около 300 млн рублей. Средства направляются на развитие наших территорий.
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