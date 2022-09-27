Легко скатиться: водителей Челябинской области предупредили о снеге и гололеде 27 сентября

Снег начал заметать трассы еще накануне. Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области водителей попросили по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» предупреждают, что погода 27 сентября не будет способствовать безопасным путешествиям. Тем, кто остаться дома не может, дорожники советуют тщательно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Метеорологи днем 27 сентября прогнозируют дождь и снег, образование гололедицы на дорогах. Особенно скользко будет в горных районах Челябинской области.

Ветер при порывах достигнет 14 метров в секунду, а в ночь на 28 сентября температура воздуха может опуститься до -3 градусов.

— Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы +7 351 266 65 63 (звонок бесплатный) и +7982 331 37 84 (WhatsApp), — сообщили в дорожной службе.

Добавим, на 28 и 29 сентября прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. При этом в ночь со среды на четверг может похолодать до -6.

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