Алексей Текслер призвал глав районов Челябинской области не ждать низких среднесуточных температур для включения отопления

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел аппаратное совещание с членами правительства и главами муниципалитетов региона. Одним из вопросов повестки была готовность объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду 2022-2023 годов и принимаемые меры по уменьшению роста задолженностей в сфере ЖКХ.

Как отметил губернатор, в регионе отопительный сезон уже стартовал: в 19 из 43 муниципалитетов начали подавать тепло, в остальных территориях будут запускать, исходя из погодных условий.

— Муниципалитеты вправе принимать решение о начале отопительного периода, не дожидаясь, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов в течение пяти суток, — Подчеркнул Алексей Текслер.

Как доложил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, минстрой постоянно мониторит ход подготовки к отопительному периоду. Для своевременного старта и решения технических вопросов муниципальным образованиям Челябинской области оказывается финансовая помощь по областным целевым программ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru