Грузовик с пиротехникой опрокинулся на скользкой дороге в Челябинской области

Водителя больше двух часов не могли вытащить из искореженной кабины. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась фура, груженая пиротехникой. Серьезно пострадал водитель, житель Дагестана.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Авария произошла на 1625-м километре трассы. Асфальт стал скользким из-за осадков, и на участке с уклоном дороги грузовик занесло. Фура смяла 30 метров металлического ограждения, потом вылетела за пределы проезжей части и стала заваливаться на бок. Остановилась машина только после того, как врезалась в дерево.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— Водитель получил множественные травмы и оказался заблокирован в деформированной кабине между стволом дерева и шасси грузовика, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасательные работы длились больше двух часов. Сперва врачам помогли через люк добраться до пострадавшего. Потом пришлось спилить дерево, разобрать рулевую колонку и водительское кресло, расширить проем лобового стекла. Только после всех манипуляций водителя удалось достать из кабины. Мужчину увезли в больницу.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Пиротехника в кузове машины осталась цела.

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