В Челябинской области на 15% увеличился бюджет национальных проектов

Фото: пресс-служба губернатора.

На Южном Урале четвертый год идет реализация национальных проектов. В рамках областного совещания губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами муниципалитетов о промежуточных итогах реализации нацпроектов в регионе доложила начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова.

По состоянию на 15 сентября бюджет нацпроектов составил 33,3 млрд рублей, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

Алексей Текслер обратился к главам муниципальных образований с указанием завершить к 1 декабря 2022 года реальное исполнение контрактов.

Ключевыми задачами и стратегическими ориентирами для региона остаются рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни людей. Так, благодаря реализации национальных проектов в Челябинской области в этом году открылся детский сад на 150 мест по улице Бейвеля в Челябинске, созданы 6 центров «Точка роста», в рамках нацпроекта «Экология» ликвидировано мазутохранилище в Златоусте и более 300 несанкционированных свалок в различных территориях области, завершается благоустройство 140 дворов и 125 общественных территорий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru