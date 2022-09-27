На улице Дзержинского в Челябинске ограничат движение из-за ремонта

Первый этап ограничений продлится 10 дней
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ленинском районе Челябинска вводят новые ограничения движения. Начинается очередной этап ремонта трамвайных путей, на этот раз работы будут вести на улице Дзержинского. Из-за этого закроют движение через трамвайные пути на двух участках улицы.
Как уточнили в мэрии Челябинска, с 22:00 30 сентября до 6:00 10 октября нельзя будет проехать через пути на пересечении улицы Дзержинского с улицей Латвийской.
Схема: администрация Челябинска
А с 22:00 21 октября до 6:00 10 ноября закроют проезд через пути на перекрестке Дзержинского и Многостаночников.
Напомним, в планах также обновление рельсов на улице Новороссийской. Из-за ремонта движение трамваев в Ленинском районе прекращено.
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