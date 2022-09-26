В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах

Фото: пресс-служба губернатора.

Министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина на областном совещании рассказала о предварительных итогах реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2022 году и задачах органов местного самоуправления на 2023 год.

Министр отметила, что целевыми показателями регионального проекта «Безопасность дорожного движения» являются транспортный и социальный риски, и сообщила, что по итогам восьми месяцев текущего года оба показателя меньше расчетных пороговых значений и существенно ниже показателей аналогичного периода 2021 года.

— Число погибших и пострадавших сократилось существенно, при этом есть несколько муниципалитетов, где статистика отрицательная. В этой связи прошу провести дополнительную работу, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 2022 году комплекс мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» дополнен мероприятиями, направленными на сокращение количества и смягчение тяжести последствий ДТП. Это разделение встречных потоков на четырехполосных магистралях, устройство стационарного искусственного освещения, реконструкции светофоров, обустройство остановок общественного транспорта. Для снижения аварийности на федеральных трассах строят надземные пешеходные переходы. Неотъемлемой частью обеспечения безопасности дорожной инфраструктуры является обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальными стандартами.

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