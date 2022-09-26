Объем поддержки бизнеса в Челябинской области по итогам 2022 года составит 4,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Форуме «Бизнес Урала 2022». Глава региона выступил на пленарном заседании и ответил на вопросы представителей бизнеса.

Одной из важных инициатив, которая уже реализована в регионе и показывает хорошие результаты, стал налог на самозанятых. Кроме того, в текущем году снижены ставки по упрощенной системе налогообложения до минимально допустимых для обрабатывающих производств, сферы научных исследований, телекоммуникационной отрасли, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также туристической деятельности, сферы гостеприимства и развлечений.

Глава региона подчеркнул, что сегодня для бизнеса непростое время, но, с другой стороны, это вызов.

— Общи объем мер господдержки для бизнеса, в том числе в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства по итогам этого года составит порядка 4,5 млрд рублей, — озвучил прогнозируемые данные Алексей Текслер. — Это позволяет предоставлять льготные займы, компенсировать частично проценты по банковским кредитам, выдавать гранты для предприятий, в том числе на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

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