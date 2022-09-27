В Челябинске прекратили уголовное дело студента-повара, сообщившего о массовом убийстве

Челябинца не станут наказывать за нервирующий пост в соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске прекратили уголовное дело в отношении Дениса Куценко, который два года назад писал в интернете о якобы предстоящем массовом убийстве. Горожанина обвиняли в заведомо ложном сообщении о теракте.

Как сообщили в Ленинском районном суде Челябинска, уголовное преследование прекратили из-за истечения срока давности.

Напомним, 20 сентября 2020 года Денис Куценко опубликовал на своей странице во ВКонтакте картинку с перевернутой пентаграммой и текстом «23.09.2020 - массовое убийство». Вскоре тогда еще 18-летнего студента задержали в стенах колледжа. В отношении челябинца возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более человек.

Дома у молодого человека никаких опасных предметов при обыске не обнаружили, за исключением четырех ножей. Студент объяснял, что пост в соцсети — всего лишь розыгрыш, а без ножей он обойтись не может, ведь учится в кулинарном колледже.

Позже уголовное дело о приготовлении к массовому убийству прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Психиатрическая экспертиза не выявила у студента никаких отклонений.

Вместе прекращенного уголовного дела возбудили новое, о заведомо ложном сообщении о теракте. В конце 2021 года дело начали рассматривать в суде, заседания многократно откладывали из-за неявки свидетелей и других причин. В конце концов сроки уголовного преследования истекли.

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