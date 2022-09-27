На пресс-конференции «Комсомолки» эксперты обсудят благоустройство дворов и общественных пространств в Челябинске в 2022-2023 годах

Пресс-конференция пройдет по адресу Красная, 4, 6 этаж.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Завтра, 28 сентября, в 15:00 в пресс-центре КП-Челябинск поговорим о благоустройстве дворов и общественных территорий. Все ли сделали, что планировали в этом году, какие планы на 2023 год и как делать свой двор уютным на бюджетные средства – обсудим на пресс-конференции.
Участники:
Ереклинцев Виктор Александрович, глава Центрального района г. Челябинска
Боярская Оксана Владимировна, депутат Челябинской городской думы
Иванов Дмитрий Вячеславович, исполнительный директор УК «ДЕЗ Калининского района»
Соколова Вера Николаевна, президент Союза женщин – предпринимателей «Союз Успеха»
Байль Сергей Викторович, председатель правления ПАО «Челиндбанк»
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