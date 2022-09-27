Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 8:27

На пресс-конференции «Комсомолки» эксперты обсудят благоустройство дворов и общественных пространств в Челябинске в 2022-2023 годах

Глава Центрального района, УК, депутаты и общественники встретятся в среду, 28 сентября
Источник:kp.ru
Пресс-конференция пройдет по адресу Красная, 4, 6 этаж.

Пресс-конференция пройдет по адресу Красная, 4, 6 этаж.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 28 сентября, в 15:00 в пресс-центре КП-Челябинск поговорим о благоустройстве дворов и общественных территорий. Все ли сделали, что планировали в этом году, какие планы на 2023 год и как делать свой двор уютным на бюджетные средства – обсудим на пресс-конференции.

Участники:

Ереклинцев Виктор Александрович, глава Центрального района г. Челябинска

Боярская Оксана Владимировна, депутат Челябинской городской думы

Иванов Дмитрий Вячеславович, исполнительный директор УК «ДЕЗ Калининского района»

Соколова Вера Николаевна, президент Союза женщин – предпринимателей «Союз Успеха»

Байль Сергей Викторович, председатель правления ПАО «Челиндбанк»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.