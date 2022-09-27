На пресс-конференции «Комсомолки» эксперты обсудят благоустройство дворов и общественных пространств в Челябинске в 2022-2023 годах

Пресс-конференция пройдет по адресу Красная, 4, 6 этаж. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 28 сентября, в 15:00 в пресс-центре КП-Челябинск поговорим о благоустройстве дворов и общественных территорий. Все ли сделали, что планировали в этом году, какие планы на 2023 год и как делать свой двор уютным на бюджетные средства – обсудим на пресс-конференции.

Участники:

Ереклинцев Виктор Александрович, глава Центрального района г. Челябинска

Боярская Оксана Владимировна, депутат Челябинской городской думы

Иванов Дмитрий Вячеславович, исполнительный директор УК «ДЕЗ Калининского района»

Соколова Вера Николаевна, президент Союза женщин – предпринимателей «Союз Успеха»

Байль Сергей Викторович, председатель правления ПАО «Челиндбанк»

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