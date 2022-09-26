Алексей Текслер осмотрел ход реставрации в Троицком храме Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей поездки в Троицк посетил значимые объекты, на которых ведется реконструкция и благоустройство.

Глава региона побывал в Свято-Троицком кафедральном соборе, памятнике архитектуры федерального значения. В храме, который является образцом русского барокко середины XVIII века, проводятся реставрационные работы. По решению Министерства культуры РФ с сентября 2022 года здесь началось восстановление настенной живописи.

Также Глава региона осмотрел парк культуры имени Николая Томина. Проект обновления парка в 2020 году победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил грант на реализацию. Согласно проекту в парке будут созданы специализированные тематические зоны, а смысловым центром станет амфитеатр – универсальное пространство для городских и областных мероприятий.

По словам губернатора, в городе совместно с областью реализуются проекты, которые будут работать не только на туристический потенциал, но и прежде всего на благо местного населения.

Также губернатор заявил о том, что в следующем году в Троицке начнут строить современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

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