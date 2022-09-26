Делегация Челябинской области отправилась в Туркменистан с бизнес-миссией

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с южноуральской делегацией отправился в Ашхабад. В рамках визита делегации региона в Туркменистан запланирована обширная деловая и культурная программа.

В состав бизнес-миссии вошли руководители ведущих южноуральских компаний, готовых к расширению сотрудничества с предприятиями Туркменистана. Алексей Текслер провел ряд встреч с членами кабинета министров. Переговоры были посвящены вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере, строительстве, промышленности и сельском хозяйстве. В частности, прошла встреча с министром, председателем государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым.

— Основная задача — развитие торгового сотрудничества, были очень насыщенные встречи в правительстве Туркменистана, — подвел итог Алексей Текслер. — Мы представили наши возможности и увидели очень большую заинтересованность со стороны Туркменистана по тем направлениям, где традиционно сильны наши предприятия. С большим успехом прошла и культурная программа, представленная концертом Государственного ансамбля танца «Урал».

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