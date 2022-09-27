Не пожалели сил: дети вырвали из земли ограждение на ЖД-переезде в Челябинске

Фото: Пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

В Челябинске пропала часть ограждения на железнодорожном переезде. Исчезли столбики, стоявшие вдоль дороги на перегоне Чурилово-Пост Восточный.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что ограждение «прополола» компания из трех школьников. Двоим приятелям по 13 лет, а третьему всего 11.

Фото: Пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

Дети признались полицейским, что вечером гуляли возле железной дороги и ради развлечения стали сначала пинать столбики, а потом и вовсе вырвали семь штук из земли. Помятые столбики школьники выбросили на обочину дороги.

Как рассказали в пресс-службе регионального линейного управления транспортной полиции, с хулиганами провели воспитательные беседы, а их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Штраф за такое нарушение составляет от 100 до 500 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru