Андрей Барышев поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником

Фото: "Соцгород"

27 сентября в России отмечается День воспитателя. В этот праздник люди самой доброй и гуманной профессии получают поздравления от друзей, коллег и родителей воспитанников детских садов.

Фото: "Соцгород"

За долгие годы работы «Соцгород» не раз становился партнером дошкольных образовательных учреждений, помогал в проведении Дня защиты детей, организовывал благотворительные акции, новогодние утренники.

Этим летом общественники побывали в гостях у воспитанников детского сада села Дробышево и привезли им игрушки и канцтовары. Радости ребятни не было предела! А сегодня Андрей Барышев говорит слова благодарности всем воспитателям и поздравляет их с профессиональным праздником:

— Дорогие работники дошкольного образования! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш нелегкий труд требует огромной самоотдачи и терпения. Ежедневно вы дарите свою любовь и внимание детям, окружаете их заботой и лаской. В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и добрых перемен в жизни!