А вдруг размокнет? В мэрии рассказали, что будет с новым памп-треком у «Юности» в плохую погоду

Памп-трек. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске почти закончили переустройство территории перед дворцом спорта «Юность». Вместо асфальтовой площади и киосков у бывшего автовокзала появился сквер. Как сообщили в мэрии Челябинска, в новой зоне отдыха посадили 150 деревьев и 3 тыс. кустов, разбили газон на площади 1,5 тыс. квадратных метров и проложили дорожки.

Фото: администрация Челябинска

В сквере теперь есть площадка со спортивными снарядами, скамейки разных форм, «стоячие» шезлонги и памп-трек. Специальную дорожку с «волнами» для катания построили вместо бетонного скейт-парка, который сначала хотели создать у «Юности».

Завершение благоустройства сквера совпало с резким ухудшением погоды, но в мэрии утверждают, что дождь и холод новые спортивные объекты не испортит.

— Особой популярностью у челябинцев пользуются стол для тенниса и всесезонный памп-трек. Производитель гарантирует, что конструкция выдержит любые погодные условия и перепады температур, — пояснили в городской администрации.

Фото: администрация Челябинска

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