Календарь предпринимателя: налоги, платежи и отчетность в октябре 2022 года

Фото: unsplash.com
Начинается новый квартал, а для бизнеса это значит, что приходит время отчетности за предыдущий период. Помимо ежемесячной, квартальной и отчетности по налогам за девять месяцев, важно не пропустить сроки обязательных платежей и подачи отчетности по сотрудникам. Календарь предпринимателя на октябрь от Корпорации МСП поможет сориентироваться по контрольным датам.
До 5 октября:
· ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на единый налоговый платеж (ЕНП), направляют в налоговую инспекцию уведомление о сумме НДФЛ, которую они перечислили за работников в сентябре;
· ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), вносят в личном кабинете налогоплательщика данные о доходах за сентябрь.
До 17 октября ИП и организации, привлекающие работников:
· уплачивают* страховые взносы за работников за сентябрь:
в налоговую – на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
в Фонда социального страхования (ФСС) - взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
*за исключением имеющих право на отсрочку
по постановлению Правительства России от 29.04.2022 № 776, для которых срок уплаты взносов продлен на год - до 16.10.2023
· сдают отчет о застрахованных лицах (СЗВ-М) за сентябрь в отделение Пенсионного фонда (а если в сентябре был перевод / заявление по ведению трудовой книжки в электронном виде следует сдать также отчет СЗВ-ТД).
До 20 октября импортеры товаров из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны уплатить НДС и акцизы за сентябрь и представить в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС.
До 20 / 25 октября ИП и организации, привлекающие работников, сдают расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (4-ФСС) за 9 месяцев в отделение ФСС (до 20 октября, если расчет на бумаге / до 25 октября – если сдаете в электронном виде).
До 25 октября:
· самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за сентябрь;
· организации и ИП на УСН уплачивают авансовый платеж за 9 месяцев;
· организации и ИП на ОСН уплачивают НДС за III квартал (1/3 часть суммы налога) и сдают по нему декларацию;
· ИП на ОСН уплачивают авансовый платеж по НДФЛ за себя за 9 месяцев;
· ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на АУСН, уплачивают налог за сентябрь.
До 28 октября организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (первый за IV квартал и за 9 месяцев / за сентябрь) и сдают декларацию по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев / за сентябрь.
До 31 октября
· организации уплачивают авансовые платежи за III квартал по имущественным налогам: на имущество организаций, земельному налогу и транспортному налогу;
· ИП и организации, привлекающие работников:
· сдают расчет страховых взносов (РСВ) за 9 месяцев в налоговую инспекцию;
· сдают расчет удержанного НДФЛ (6-НДФЛ) за 9 месяцев в налоговую инспекцию;
· уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в сентябре;
· организации на УСН из отраслей, которым была предоставлена отсрочка на полгода по постановлению Правительства России от 30.03.2022 № 512, уплачивают 1/6 часть налога по УСН за 2021 год.
Календарь предпринимателя размещен на МСП.РФ.
Примечание: Календарь не содержит сведения об акцизах, налогах на игорный бизнес и добычу полезных ископаемых, сборах и водном налоге, налоге на прибыль организаций с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам.