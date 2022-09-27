В Челябинске задушившего сотрудницу эротического салона мигранта отправили в колонию на 16 лет

Преступника приговорили к длительному сроку в колонии строгого режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске вынесли приговор 24-летнему жителю Таджикистана, который изнасиловал и задушил работницу салона эротического массажа.

Челябинский областной суд признал мужчину виновным в целой веренице преступлений: насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, убийстве, краже и похищении документов. Иностранца приговорили к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

— Исковые требования представителя потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены на сумму 997 тыс. рублей, — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, 13 сентября прошлого года мужчина пришел в квартиру на улице Чайковского, где 34-летняя челябинка принимала клиентов. Визитер избил женщину, схватил за горло и душил до потери сознания, а затем изнасиловал и убил. Прежде, чем скрыться с мечта преступления, он прихватил 10 тыс. рублей, телефон и паспорт погибшей.

Беглеца удалось отыскать и задержать, суда он дожидался в СИЗО.

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