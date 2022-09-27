Губернатор Алексей Текслер выступил перед мусульманским духовенством на «Расулевских чтениях» в Троицке

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на пленарном заседании III Международной ХI Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России». «Расулевские чтения» традиционно проводятся в Троицке.

Конференция собрала более 900 известных ученых-религиоведов и представителей мусульманского духовенства из России и 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди особых гостей — председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Станислав Бедкин.

— Очень важно сегодня нам быть вместе и показывать то, что Челябинская область активно работает, помогает мусульманам вместе с православными заниматься духовным развитием нашей страны, — подчеркнул Алексей Текслер в своем обращении. — Очень рад, что у нас открываются мечети, без этого была бы невозможна и конференция. Она показывает наше общее единение. Для мусульман наша конференция еще и хорошая возможность почтить память шейха Зайнуллы Расулева

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