Полиция задержала жителя Миасса за ложное сообщение о теракте

Мужчине грозит тюремное заключение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе Челябинской области задержали мужчину, который позвонил в полицию и заявил, якобы в городе заминирован дом. На его сообщение отреагировали все экстренные службы. Дом осмотрели, но никаких угроз для его жителей не нашли.

Тогда сотрудники полиции переключились на поиски телефонного террориста и очень быстро его нашли. Пранкером оказался 46-летний житель Миасса, который перебрал с алкоголем и решил таким образом разыграть полицейских. В органах его прикол не оценили, поэтому теперь против мужчины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

— Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция просит приколистов не шутить таким образом и не сообщать о ложных терактах. На подобные вызовы сотрудникам органов и экстренных служб приходится реагировать незамедлительно.

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