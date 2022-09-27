В Челябинской области ремонт дороги Миасс-Карабаш-Кыштым закончат раньше, чем планировали

Рабочие ремонтируют участок протяженностью 12 км Фото: Миндортранс Челябинской области

В Челябинской области ремонт дороги Миасс-Карабаш-Кыштым проходит невиданными темпами. Этот участок подрядчики должны были сдать в конце октября 2023 года, но все идет к тому, что ремонт завершится раньше.

Согласно контракту, дорогу ремонтируют на участке протяженностью 12 километров. В 2021 рабочие сделали 2,3 км асфальта, а в этом году – 2,9 км. На 2023 было запланировано 6,8 км, но подрядчики решили не ждать и продолжили ремонтировать дорогу уже сейчас.

— Выполнены работы по устройству покрытия на всем участке ремонта. Ведутся работы по укреплению обочин, установке дорожных знаков, барьерного ограждения, дорожной разметки, также запланирован ремонт водопропускных труб, — рассказал Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

На ремонт всех 12 километров дороги потратили 184,9 млн рублей. Замена асфальта производится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что регион намерен серьезно развивать туристическую инфраструктуру, в том числе дорожную сеть.

— Челябинская область — перспективный регион в плане развития туризма, — отметил Алексей Текслер. — При этом регион обладает большими возможностями по развитию культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, событийного, промышленного туризма. Отдельное направление, — инфраструктура. Она первична. Это дороги, гостиницы, транспорт.

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