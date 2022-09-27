Челябинцы просят усилить безопасность школ и детских садов после трагедии в Ижевске

В некоторых школах уже появились дополнительные меры безопасности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска просят городские и региональные власти усилить безопасность школ и детских садов после трагедии в Ижевске. Южноуральцы написали обращения в социальных сетях.

— Можно же выставить Росгвардию. А не просто усиливать пропускной режим, который все равно не соблюдается. Страшно детей отпускать, — пишет Анна Кандерова.

Некоторые жители подметили, что в школах и садиках на вахте зачастую сидят пенсионеры, которые не всегда смогут защитить детей в случае опасности.

— Сегодня привела ребенка в школу, а там сидят бабушки на вахте. На лавке у двери — первоклашки. Кто защитит? Нужно, и очень просим усилить охраны школ и детских садов, — добавила Евгения Саморукова.

Напомним, 26 сентября в ижевскую школу ворвался мужчина с двумя пистолетами. В результате стрельбы погибли 17 человек. После этого в некоторых школах Челябинска заявили об усилении мер безопасности и пропускного контроля.

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