В Челябинске закроют поворот с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев

Поворот перекроют на несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перекроют поворот с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев. Это связано с ремонтом трамвайной остановки «Университет»

— Будет закрыт поворот налево с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев по направлению из центра, — уточнили в администрации Челябинска.

Ремонт продлится с 28 сентября по 2 октября, и все это время поворот будет закрыт. На перекрестке работают подрядчики — компания «Транс-экспедиция». Всех автомобилистов просят заранее планировать маршрут. На движении общественного транспорта ремонт никак не скажется.

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