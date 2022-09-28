Советуем захватить зонт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики предупреждают о том, что в Челябинской области снова ожидается мокрый снег и ветер. Это следует из прогноза погоды регионального гидрометцентра.

— 29 сентября в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, временами с мокрым снегом, — объясняют синоптики.

При этом днем будет слегка теплее, чем вчера. В среднем, днем ожидается температура от +1 до +6 градусов. Правда, ночью все равно ожидаются заморозки.

Более того, осадки продолжатся и в ночь на 30 сентября. В прогнозе предупреждают об умеренных осадках в виде дождя и мокрого снега.

Ранее КП-Челябинск пытались узнать, когда же в Челябинской области ляжет снег. Правда, пока он ожидается только ближе к концу октября.

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