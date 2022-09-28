Сошедшие с рельсов вагоны разрушили склад: в Челябинской области ЖД-авария обернулась уголовным делом

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Челябинской области возбудили уголовное дело после аварии на железной дороге. С рельсов сошли сразу 11 грузовых вагонов.

Люди при происшествии не пострадали, вреда экологии также удалось избежать. Авария произошла не на рельсах общего пользования, а на путях ООО «Ресурс», поэтому на график движения поездов в регионе не повлияла. Но один из вагонов врезался в здание склада и наполовину его разрушил. Вдобавок арендатор вагонов оценил понесенный ущерб в 1 млн рублей.

— По версии следствия, при производстве маневровой работы по подаче вагонами вперед с локомотивом допущен наезд на упор тупиковой призмы вагона, в результате чего произошел сход с рельс 11 груженных вагонов, — рассказали в Центральном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета после разбирательства в причинах ЧП.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, повлекшем причинение крупного ущерба. Сейчас продолжается расследование происшествия, проводят экспертизу и допрашивают свидетелей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru