Эксперты КСП рассказали, нужно ли челябинцам держать дома наличные и стоит ли запастись валютой

Простое хранение денег дохода не приносит, а у способов инвестирования есть риски Фото: Олег ЗОЛОТО

В Контрольно-счетной палате Челябинской области рассказали, куда можно вложить сбережения, чтобы они не просто хранились, а приносили доход.

В качестве варианта для инвестиций в первую очередь назвали наличную иностранную валюту.

— Если вам подвернется вариант приобрести наличные доллары, евро, фунты или юани, то рекомендуем не отказываться. Кроме того, с наличной валютой всегда удобно путешествовать, — советуют в КСП. Впрочем, аналитики уточняют, что играя на изменениях курса валют, можно получить не только доходы, но и убытки.

Следующий вариант — банковский депозит — аналитики называют самым надежным. Челябинцам советуют делать короткие вклады – не более, чем на три месяца, и следить за наиболее выгодными предложениями по процентам. Часто банки выдвигают такие предложения ближе к Новому году.

На инвестициях в драгоценные металлы, как утверждают в КСП, много заработать не получится. Но в кризис такое вложение может уберечь от финансовых потерь. С золотом эксперты советуют обращаться аккуратно: если на нем есть царапины и потертости, обменивать на деньги его будут уже с уценкой.

Наконец, челябинцы могут попробовать заработать на фондовом рынке. Но браться за это советуют только тем, кто хорошо понимает запас прочности своего портфеля ценных бумаг и осознает риски сделок. Вдобавок стопроцентно спрогнозировать ставки невозможно, поэтому гарантии прибыли нет.

Стоит ли держать в кошельке наличные рубли, ведь дохода при хранении они не принесут?

— Определенная сумма наличности всегда должна находиться в вашем распоряжении, и если учесть нестабильные текущие времена, то ее сумму можно увеличить в переделах разумного, — рекомендуют в КСП.

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